Edremit Belediyesi Kompost Makinesini Faaliyete Geçirdi - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Kompost Makinesini Faaliyete Geçirdi

Edremit Belediyesi, atıl durumdaki kompost makinesini faaliyete geçirerek budama atıklarını organik gübreye dönüştürmeye başladı. Bu uygulama ile çevre dostu gübre kullanımı desteklenirken, maliyetler de düşürülüyor.

09.02.2025 12:20  Güncelleme: 13:09
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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi doğaya duyarlı ve sürdürülebilir tarımsal üretim için atıl durumda olan kompost makinesini faaliyete geçirerek budama sonucu ortaya çıkan dal ve yaprakları organik gübreye dönüştürmeye başladı. Elde edilen gübreler, belediyenin park, bahçe ve tarımsal faaliyetlerinde kullanılıyor.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, budama sırasında ortaya çıkan ağaç dalları ve yapraklar kompost makinesinde öğütülerek değerlendiriliyor. Böylece daha önce yakılarak çevreye zarar verebilecek olan bitkisel atıkların doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kompost üretimi sayesinde Edremit Belediyesi'nin gübre alım maliyetleri de azalırken, zeytinliklerin bakımı ve yeşil alan düzenlemelerinde doğal gübre kullanımı teşvik ediliyor.

Kompost üretimiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş çevre dostu uygulamaların belediyecilik anlayışlarının temel taşlarından olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Belediye olarak, doğaya zarar vermeden atıklarımızı değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. Daha önce atıl durumda olan kompost makinemizi yeniden faaliyete geçirerek budama atıklarını organik gübreye dönüştürmeye başladık. Böylece hem çevreyi koruyor hem de belediyemizin bütçesine katkı sağlıyoruz. Organik gübrelerimizi park ve bahçelerimizde, zeytinliklerimizde kullanarak doğal döngüyü destekliyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Edremit için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Kompost Makinesini Faaliyete Geçirdi - Son Dakika

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