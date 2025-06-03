Edremit Belediyesi Kurban Bayramı için Temizlik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede temizlik ve düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Mezarlıklarda, sokaklarda ve parklarımızda yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla hemşehrilerimizin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacağız" dedi.

Edremit Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yeşil alanların düzenlenmesinden, yolların temizlenmesine kadar bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Parklar, cadde ve sokaklarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım işlemleri devam ediyor.

Ertaş, çalışmalara ilişkin, "Bayramda halkımızın huzurlu ve temiz bir ortamda bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Mezarlıklarda, sokaklarda ve parklarımızda yapılan temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla hemşehrilerimizin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacağız. Bu vesileyle Edremitli hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.