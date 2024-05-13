Edremit Belediyesi Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini düzenliyor

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan satış yerlerinin düzenlenmesi için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hazırlıkları yerinde inceleyerek, vatandaşların bayramı huzurlu ve sorunsuz geçirebilmeleri için ekip olarak gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Bostancı Mahallesi'nde kurulması planlanan hayvan pazarı alanını, meclis üyeleri ve mahalle muhtarıyla ziyaret ederek, detaylı inceleme yaptı. İlgili müdürler ve personelden de bilgi alan Başkan Ertaş, vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını belirten Ertaş, "Ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. İbadetlerini yerine getirirken herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri alacağız" dedi.