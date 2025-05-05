Edremit Belediyesi Lunaparkı Kaldırarak Yeni Yaşam Alanları Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edremit Belediyesi Lunaparkı Kaldırarak Yeni Yaşam Alanları Oluşturuyor

Edremit Belediyesi, Altınoluk İskele Mahallesi'ndeki lunaparkı kaldırarak alanda çevre düzenlemesi yapmayı ve halkın kullanımına açmayı planlıyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu çalışmanın Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

05.05.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Altınoluk İskele Mahallesi Şahindere üzerinde bulunan lunaparkı kaldırdı. Alanda çevre düzenlemesi yapılarak halkın kullanımına açılacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ertaş, Şahindere üzerinde bulunan lunaparkın kaldırıldığı alanda incelemelerde bulundu. Ertaş, alanda çevre düzenleme çalışmalarına başlayarak halkın faydalanabileceği yaşam alanları oluşturulacağını söyledi.

Ertaş, "Lunaparkın yerine yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte vatandaşlarımıza nefes aldıracak, oturma alanlarıyla dinlenebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İncelemeleri sırasında Ertaş, mahalle genelinde devam eden ve planlanan projeleri de değerlendirilerek fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mehmet Ertaş, Altınoluk, Belediye, Edremit, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Lunaparkı Kaldırarak Yeni Yaşam Alanları Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:42:00. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Lunaparkı Kaldırarak Yeni Yaşam Alanları Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.