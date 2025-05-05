Edremit Belediyesi Lunaparkı Kaldırarak Yeni Yaşam Alanları Oluşturuyor

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, Altınoluk İskele Mahallesi Şahindere üzerinde bulunan lunaparkı kaldırdı. Alanda çevre düzenlemesi yapılarak halkın kullanımına açılacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ertaş, Şahindere üzerinde bulunan lunaparkın kaldırıldığı alanda incelemelerde bulundu. Ertaş, alanda çevre düzenleme çalışmalarına başlayarak halkın faydalanabileceği yaşam alanları oluşturulacağını söyledi.

Ertaş, "Lunaparkın yerine yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte vatandaşlarımıza nefes aldıracak, oturma alanlarıyla dinlenebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Edremit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İncelemeleri sırasında Ertaş, mahalle genelinde devam eden ve planlanan projeleri de değerlendirilerek fikir alışverişinde bulundu.