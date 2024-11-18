Edremit Belediyesi'nden Akçay Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nden Akçay Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları

Edremit Belediyesi\'nden Akçay Sahili\'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları

Edremit Belediyesi, Akçay Sahili'nde çevre kirliliğine yol açan büfeleri kaldırarak ortak kullanım alanlarını halkın hizmetine sunuyor. Belediyenin hedefi, sahilin daha modern ve temiz bir görünüme kavuşması ve ziyaretçilerin rahatça vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak.

18.11.2024 16:56  Güncelleme: 17:12
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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Akçay Sahili'nde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında çevreyi işgal ettiği ve görüntü kirliliğine yol açtığı tespit edilen büfeleri kaldırmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi, Akçay Mahallesi kordon boyunda ortak kullanım alanında ki büfeleri kaldırarak halkın kullanımına açıyor. Bu çalışmalar kapsamında kaldırım ve orta refüjlerde önceki yıllarda yerleştirilen ancak çevreyi işgal ettiği ve görüntü kirliliği yarattığı tespit edilen büfeler belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Akçay sahilinin ilçenin en değerli turistik alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Akçay sahilimiz, yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezi. Ancak ortak kullanım alanlarımızın işgal edilmesine ve çevre kirliliği yaratılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çalışmaları, halkımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği bir sahil düzeni oluşturmak amacıyla sürdürüyoruz. Çevremizi korumak, güzelleştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Edremit bırakmak için kararlıyız" dedi.

Belediye ekipleri, kaldırılan büfelerin ardından sahildeki yürüyüş yollarını, dinlenme alanlarını ve peyzaj düzenlemelerini yenileyerek bölgeyi daha modern ve temiz bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Akçay kordondaki yoğunluğun düzenlenmesi ve vatandaşların sahili daha rahat kullanabilmesi bekleniyor.

Düzenlemelerin diğer sahil bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi'nden Akçay Sahili'nde Çevre Düzenleme Çalışmaları - Son Dakika

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