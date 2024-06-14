Edremit Belediyesi Personelinin Maaşları Düzenli Olarak Ödeniyor

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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve geldiği ilk gün, ödenmeyen maaşları ödemişti. Belediye, Kurban Bayramı öncesi tüm personelin maaşı eksiksiz olarak yatırdı. Personelin maaşları artık düzenli olarak ödeniyor.

Edremit Belediyesi, maddi sorunları çözmek için aldığı kararlarla ve alınan önlemlerle maaş ödemelerinin sürekliliğini sağlamak için çalışıyor. Kurban Bayramı öncesi tüm personelin maaşı eksiksiz olarak yatırıldı. Bu aydan itibaren belediye personelinin maaş ödemeleri düzene giriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit Belediyesi'nin hem mali durumunu güçlendirmek hem de işçilerin ve tüm çalışanların emeğinin karşılığını alın teri daha kurumadan zamanında vermek için hassasiyet gösteriyoruz" dedi.