Çanakkale Zaferi İçin Şehitlikler Yenileniyor - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi İçin Şehitlikler Yenileniyor

Edremit Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yılı dolayısıyla ilçedeki şehitliklerde kapsamlı bakım ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başladı.

17.03.2025 15:20
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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla ilçedeki şehitliklerde kapsamlı bakım ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Edremit Belediyesi ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla şehit mezarlarının bakımlarını yaparken, çevre düzenlemeleriyle alanları yeniliyor.

İlçedeki tüm mezarlıkların bakım ve peyzaj çalışmaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak, 18 Mart öncesinde şehitliklerde daha detaylı bir şekilde sürdürülerek, çevrelerinin boyanması ve genel temizlik işlemleri yapılıyor. Edremit Belediyesi, şehitlerin hatırasına saygı ve vatandaşların huzur içinde ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onları minnetle anmak amacıyla kentimizdeki şehitliklerde bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimiz, bu toprakları bizlere miras bırakırken canlarını vererek büyük fedakarlık yapmıştır. Biz de onların anısına sahip çıkarak, hem görsel hem de manevi anlamda üzerimize düşeni yapıyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, vatanseverliğin ve fedakarlığın simgesi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum" dedi

Kaynak: ANKA

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