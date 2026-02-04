Edremit'e Üç Yeni Aile Sağlığı Merkezi Kazandırılıyor

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek üç yeni Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaladı.

Edremit'e kazandırılacak yeni Aile Sağlığı Merkezleri için bağış protokolleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar ile hayırsever kentliler Ulviye Mumcuoğlu Akpınar ve Mehmet Ali Doğan arasında imzalandı.

Protokoller kapsamında Doğan ailesi tarafından Güre Mahallesi'ne "Edremit Yalçın Doğan Aile Sağlığı Merkezi", Akpınar ailesi tarafından Tuzcumurat Mahallesi'ne "Edremit Ayşe Akpınar Aile Sağlığı Merkezi" ve Muzaffer Akpınar Vakfı tarafından Camivasat Mahallesi'ne "Edremit Muzaffer Akpınar Vakfı Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kamu–özel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu kıymetli iş birliği nedeniyle Balıkesir Valiliğimize, il ve ilçe sağlık müdürlüklerimize, hayırsever komşularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Edremit'imize hayırlı olsun" dedi.