Edremit'e Üç Yeni Aile Sağlığı Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edremit'e Üç Yeni Aile Sağlığı Merkezi Kazandırılıyor

04.02.2026 17:40  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, ilçenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla üç yeni Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaladı. Merkezler, hayırseverlerin katkılarıyla çeşitli mahallelerde kurulacak.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirecek üç yeni Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaladı.

Edremit'e kazandırılacak yeni Aile Sağlığı Merkezleri için bağış protokolleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar ile hayırsever kentliler Ulviye Mumcuoğlu Akpınar ve Mehmet Ali Doğan arasında imzalandı.

Protokoller kapsamında Doğan ailesi tarafından Güre Mahallesi'ne "Edremit Yalçın Doğan Aile Sağlığı Merkezi", Akpınar ailesi tarafından Tuzcumurat Mahallesi'ne "Edremit Ayşe Akpınar Aile Sağlığı Merkezi" ve Muzaffer Akpınar Vakfı tarafından Camivasat Mahallesi'ne "Edremit Muzaffer Akpınar Vakfı Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kamu–özel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Bu kıymetli iş birliği nedeniyle Balıkesir Valiliğimize, il ve ilçe sağlık müdürlüklerimize, hayırsever komşularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Edremit'imize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Yerel Haberler, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'e Üç Yeni Aile Sağlığı Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya ülkesinde ABD alarmı Gizli belge ortaya çıktı Asya ülkesinde ABD alarmı! Gizli belge ortaya çıktı
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı Hastanelik oldu Birlikte yaşadığı kadına sinirlenip cama yumruk attı! Hastanelik oldu
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor

19:14
Kante’den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 19:36:28. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit'e Üç Yeni Aile Sağlığı Merkezi Kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.