Edremit'te 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit'te 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı

19.05.2026 11:22  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs kutlamalarında binlerce vatandaş fener alayı ve Melek Mosso konseriyle bayramı coşkuyla kutladı, Başkan Ertaş Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma vurgusu yaptı.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet ve bağımsızlık ruhunu meydanlara taşıdı. Edremit'te 19 Mayıs coşkusu, Melek Mosso konseriyle zirve yaptı.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs kutlamaları kapsamında dün Altınoluk Mahallesi'nde fener alayı düzenlendi. Altınoluk Köy Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, 150 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde marşlar ve sloganlarla Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'ndan kordon boyuna kadar yürüdü.

Fener alayına Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Coşkulu yürüyüş boyunca sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Ertaş, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı büyük bir gurur, büyük bir coşku ve büyük bir inançla kutluyorum. Bu akşam Altınoluk'ta ortaya çıkan bu muhteşem tablo, Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve Atatürk'e olan bağlılığımızın en güçlü göstergesidir. 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, milletimizin kaderini değiştirmiştir. 19 Mayıs; esarete boyun eğmeyenlerin, bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Az önce gerçekleştirdiğimiz fener alayı yalnızca bir yürüyüş değil; Cumhuriyet'e, demokrasiye, özgürlüğe ve Atatürk devrimlerine sahip çıkmanın yürüyüşüdür. Çünkü Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bu topraklarda bağımsızlık için büyük bedeller ödendi. Bugün bizlere düşen görev de Cumhuriyetimizin temel değerlerini sonsuza kadar yaşatmaktır. Sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü sizlere armağan etti. Çünkü o, bir ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinde yükseleceğini biliyordu. Sizlerden beklentimiz; düşünen, sorgulayan, üreten ve bilimin ışığında yürüyen bireyler olmanızdır. Cumhuriyetimizi sizler geleceğe taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Ertaş konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet, minnet ve özlemle andı.

MELEK MOSSO SAHNE ALDI

Fener alayının ardından Altınoluk Kordon Boyu'nda ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Ertaş tarafından sanatçı Melek Mosso'ya günün anısına çiçek takdim edildi.

Gece Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları ve protokol üyelerinin sahnede vatandaşlarla birlikte marşlar söylemesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit'te 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.