Edremit'te 19 Mayıs coşkusu meydanlara taştı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet ve bağımsızlık ruhunu meydanlara taşıdı. Edremit'te 19 Mayıs coşkusu, Melek Mosso konseriyle zirve yaptı.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs kutlamaları kapsamında dün Altınoluk Mahallesi'nde fener alayı düzenlendi. Altınoluk Köy Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, 150 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde marşlar ve sloganlarla Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'ndan kordon boyuna kadar yürüdü.

Fener alayına Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Coşkulu yürüyüş boyunca sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMA VURGUSU

Ertaş, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı büyük bir gurur, büyük bir coşku ve büyük bir inançla kutluyorum. Bu akşam Altınoluk'ta ortaya çıkan bu muhteşem tablo, Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve Atatürk'e olan bağlılığımızın en güçlü göstergesidir. 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi, milletimizin kaderini değiştirmiştir. 19 Mayıs; esarete boyun eğmeyenlerin, bağımsızlığından vazgeçmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Az önce gerçekleştirdiğimiz fener alayı yalnızca bir yürüyüş değil; Cumhuriyet'e, demokrasiye, özgürlüğe ve Atatürk devrimlerine sahip çıkmanın yürüyüşüdür. Çünkü Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bu topraklarda bağımsızlık için büyük bedeller ödendi. Bugün bizlere düşen görev de Cumhuriyetimizin temel değerlerini sonsuza kadar yaşatmaktır. Sevgili gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü sizlere armağan etti. Çünkü o, bir ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinde yükseleceğini biliyordu. Sizlerden beklentimiz; düşünen, sorgulayan, üreten ve bilimin ışığında yürüyen bireyler olmanızdır. Cumhuriyetimizi sizler geleceğe taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; daha adil, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Ertaş konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını rahmet, minnet ve özlemle andı.

MELEK MOSSO SAHNE ALDI

Fener alayının ardından Altınoluk Kordon Boyu'nda ünlü sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Ertaş tarafından sanatçı Melek Mosso'ya günün anısına çiçek takdim edildi.

Gece Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları ve protokol üyelerinin sahnede vatandaşlarla birlikte marşlar söylemesiyle sona erdi.