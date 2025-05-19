Edremit'te 19 Mayıs Coşkusu Renkli Etkinliklerle Kutlandı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. 19 Mayıs coşkusu, fener alayı ve Hande Ünsal'ın konseriyle taçlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Edremit'te de coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda düzenlenen fener alayı, Altınoluk Köy Meydanı'ndan başlayarak sloganlar, pankartlar, marşlar ve meşaleler eşliğinde Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüş boyunca Başkan Ertaş, vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Ertaş, 19 Mayıs'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir dirilişin ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu vurguladı. Ertaş, "106 yıl önce yakılan meşale bugün Edremit'te yeniden yanıyor. Meşale elimizde, Cumhuriyet ruhumuzda, Atatürk fikrimizdedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan sanatçı Hande Ünsal, şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bayram coşkusu, İzmir Marşı ve Türk bayrakları eşliğinde sona erdi.

Etkinliklere Ertaş'ın yanı sıra CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.