Edremit Belediye Başkanı Ertaş'tan Saha İncelemesi: "Kronik Sorunları Bir Bir Çözüyoruz"

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede devam eden çalışmaları sahada inceledi. Kent Lokantası'ndan alt geçit çalışmalarına kadar pek çok noktada inceleme yapan Ertaş, "Edremit'in kronik sorunlarını bir bir çözüyoruz" dedi.

Ertaş, ilçedeki çalışmaları yerinde görmek ve süreci hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Ertaş'a saha ziyaretlerinde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili daire müdürleri eşlik etti.

Ertaş ve beraberindeki heyetin ilk durağı, hazırlıkları süren Kent Lokantası oldu. Çalışmaların son durumunu inceleyen Ertaş, ardından Faruk Serpil Parkı'na geçerek burada yürütülen çevre düzenlemesi ve havuz temizlik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Güvenlik riski oluşturan ve metruk halde bulunan İstanbul Otel binasında da incelemelerde bulunan Ertaş, gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Yol çalışmaları öncelikli gündem

İlçedeki ulaşım konforunu artırmak için yürütülen yol çalışmaları da heyet tarafından tek tek incelendi. Ertaş bu kapsamda Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi ve bağlantılı sokaklardaki parke taş çalışmalarını, Turhanbey Mahallesi 26005. Sokak'taki yeni yol yapımını, İbrahimce Mahallesi Alsancak Cami önündeki düzenlemeleri yerinde denetledi. Özellikle öğrencileri sevindirecek bir adım olarak; Edremit Meslek Yüksekokulu ve KYK Yurdu yolunda yaya ulaşımını kolaylaştıracak yeni yürüyüş yolu projesi de yerinde takip edilen çalışmalar arasında yer aldı.

Zeytinli ve İkizçay'da sorunlar çözülüyor

Heyet, yıllardır yağışlı havalarda su baskınları ve su birikintileriyle gündeme gelen Zeytinli ve İkizçay mahallelerini birbirine bağlayan alt geçitteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Sorunun kökten çözüleceğini belirten Ertaş, buradaki incelemelerinin ardından İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'ndeki yol yapım çalışmalarını takip etti.

İnceleme sırasında Edremit esnafını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Ertaş, esnafla görüşüp hal hatır sordu. Vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen Ertaş, belediye hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde süreceğini dile getirdi.