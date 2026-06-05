Edremit'te Çocuğa Şiddet Uygulayan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te Çocuğa Şiddet Uygulayan Kadın Tutuklandı

Edremit\'te Çocuğa Şiddet Uygulayan Kadın Tutuklandı
05.06.2026 17:48
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4 yaşındaki çocuğa sokakta şiddet uygulayan kadın, aile şikayeti sonrası tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesinde sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan kadın tutuklandı.

Eminpaşa Mahallesi'nde dün sokakta oynayan çocuk, bir kadının şiddetine maruz kaldı.

Saldırı sonrası yüzünden yaralanan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Edremit, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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