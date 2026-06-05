Van'ın Edremit ilçesinde sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan kadın tutuklandı.
Eminpaşa Mahallesi'nde dün sokakta oynayan çocuk, bir kadının şiddetine maruz kaldı.
Saldırı sonrası yüzünden yaralanan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Çocuğa Şiddet Uygulayan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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