Edremit'te Geleneksel Meci Şenliği Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te Geleneksel Meci Şenliği Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Meci Şenliği'nde zeytin hasadının önemine vurgu yaparak, geleneğin geleceğe taşınması gerektiğini belirtti. Şenlikte ayrıca zeytin defilesi ve müzik dinletisi düzenlendi.

23.02.2025 10:01  Güncelleme: 10:08
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(BALIKESİR)- Meci Şenliği'ne katılan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit, Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak, her yıl binlerce ton zeytinle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Meci geleneğine sahip çıkarken, hep birlikte daha güzel yarınlar için bir arada bu geleneği büyüterek gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Edremit'te 21-22 Şubat'ta düzenlenen geleneksel zeytin hasat sonu "Meci Şenliği" renkli etkinliklerle tamamlandı. Şenliğin 2'nci gününde "Geleneksel Meci Yolculuğu" seremonisi gerçekleştirildi ve son zeytin ağacının hasadı yapıldı.

Hasada, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Zeytin işçileri tarafından meci geleneği canlandırıldı. İşçiler temsilen hasadın sona ermesi sonucu ağaca bağlanan kahyanın kurtarılmasını canlandırdı. Ağaca bağlanan kahya, çalışanlara bahşiş verilmesiyle kurtarıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şunları söyledi:

"Zeytin, bizim için sadece bir ürün değil, aynı zamanda emeğin, doğanın ve dayanışmanın sembolüdür. Bu geleneği daha da ileriye taşımak bizlerin sorumluluğudur. Bugün Geleneksel Meci Yolculuğu ile bu emeğin meyvelerini topluyoruz. Edremit, Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak, her yıl binlerce ton zeytinle ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda zeytin ve zeytincilikle özdeşleşen bölgemizdeki tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları, emeği ve zeytine olan sevgisi sayesinde, bu güzel miras her geçen gün daha da güçleniyor. Meci geleneğine sahip çıkarken, hep birlikte daha güzel yarınlar için bir arada bu geleneği büyüterek gelecek nesillere aktarmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Şenlikte, Edremit yöresine ait Türkmen ve yörüklerin giydiği geleneksel kıyafetlerle "Zeytin Defilesi" yapıldı. Türkmen ve yörüklerin gündelik hayat dışında özel günlerde giydiği, yapımı uzun süren geleneksel elbiseler köylüler tarafından defilede sergilendi. Edremit bindallıları da katılımcılar tarafından ilgi gördü. Daha sonra Edremit Belediyesi tarafından müzik dinletisi gerçekleşti. Edremit Belediyesi Müzik Eğitmeni Barış Yalçın'ın, Edremit için yaptığı albümden şarkılarıyla 2 gün süren meci şenliği sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Geleneksel Meci Şenliği Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

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