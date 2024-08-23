Edremit'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edremit'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edremit\'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

23.08.2024 16:36
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Edremit ilçesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 91 bin 832 doldurulmuş makaron, 75 bin 400 boş makaron, 500 şeffaf kilitli poşet, 12 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 5 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 10 elektronik sigara filtresi, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 11,5 kilogram açık nargile tütünü, 63 adet 50 gramlık nargile tütünü ve 195,5 kilogram kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 37 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Kaçakçılık Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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