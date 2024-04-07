Edremit'te Kamyon-Motosiklet Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Edremit'te Kamyon-Motosiklet Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edremit\'te Kamyon-Motosiklet Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

07.04.2024 16:23
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İsmail Yılmaz'ın (53) kullandığı 10 LV 401 plakalı kamyon ile Yüce Sami (56) yönetimindeki 35 ZA 1418 plakalı motosiklet, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletten düşen sürücü Sami yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Sami'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Yılmaz ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Kamyon-Motosiklet Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Kamyon-Motosiklet Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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