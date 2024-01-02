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Edremit'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Edremit'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış sonucunda cadde ve sokaklar dereye döndü. Birçok iş yerini su bastı. Vatandaşlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, araçlar sularla mücadele etmek zorunda kaldı. İş yeri çalışanları su girmemesi için çaba sarf etti.

02.01.2024 - 22:07,
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Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Cadde ve sokaklar bir saatlik yağışın ardından dereye döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar dereye dönüştü, birçok iş yerini su bastı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında şiddetini artıran sağanak yağış Edremit'in Çayiçi Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı civarında su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle yetersiz kalan altyapı cadde ve sokakları adeta dereye dönüştürdü. Vatandaşlar yaya olarak yolda ilerlemekte zorluk çekerken, araçlarda sular ile boğuşmak zorunda kaldı. Bir çok iş yerine su bastı. İş yeri çalışanları mekanların içine su girmemesi için yoğun bir çaba sarf ettiler.

Edremit\'te sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Kaynak: İHA
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