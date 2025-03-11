Edremit'te 'Sarıkız' Müzikli Tiyatro Oyunu İle Kadınların Gücü Anlatıldı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, "Sarıkız" müzikli tiyatro oyununu, Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşturdu.

"Sarıkız"ın hikayesi, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ndeki müzikli tiyatro oyununda izleyiciyle buluştu. Hayatı boyunca yaşadığı zorluklara göğüs geren Sarıkız ve babasının hikayesi ilgiyle izlendi.

Oyunda Sarıkız'ın köylüler tarafından dışlandığı ve babası tarafından ermiş olarak dağda kazlarla bulunduğu, Sarıkız'ın anlatılarda en çok bilinen babasına denizden su verdiği an da canlandırıldı. Oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve eşi Gülhan Ertaş, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Ertaş, sahnede oyunculara çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Tiyatro oyununda emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve katkı verenlere teşekkür eden Ertaş, şunları söyledi:

"Sarıkız, sadece Edremit'in değil, bölgemizin ve kültürümüzün en önemli değerlerinden biridir. Sarıkız efsanesi, kadının gücünü, fedakarlığını ve azmini simgeliyor. Özellikle bu efsanenin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelen bir tarihte sahnelenmesi büyük anlam taşıyor. Annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz ve tüm kadınlarımıza, hayatımıza kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kadınların katkılarıyla, daha aydınlık yarınlara doğru yürüyeceğiz. Hep birlikte, her kadının eşit, özgür ve onurlu bir hayat sürmesi için daha güçlü bir geleceği el birliğiyle inşa edeceğiz."