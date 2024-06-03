Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Edremit\'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

03.06.2024 16:43
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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