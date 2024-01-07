16:57 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz•
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir araca yönelik operasyonunda, aracın kaput bölümüne gizlenmiş şekilde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı - Son Dakika