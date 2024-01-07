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Edremit'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Edremit Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir aracın kaput bölümünde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edremit\'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
07.01.2024 - 17:29,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir araca yönelik operasyonunda, aracın kaput bölümüne gizlenmiş şekilde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Edremit, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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