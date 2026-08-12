Edremit\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde makilik ve mera alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tepeoba Mahallesi kırsalındaki makilik ve mera alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları sevk edildi.

Havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.