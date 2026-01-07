Edremit'te Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edremit'te Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

07.01.2026 16:12  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını ve taleplerini ele aldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hizmetlerin etkin bir şekilde planlanmasının önemini vurguladı.

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, yılın ilk muhtarlar toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yönetiminde yaptı. Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorun ve talepleri dile getirdi.

Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, mahallelere hızlı ve etkin hizmet götürülmesi, yaşanan sorunların yerinde tespiti ve çözüm süreçleri ele alındı. Ertaş, mahallelerin sesi olan muhtarlarla bir araya gelmenin, hizmetlerin planlanması ve koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılın ilk muhtarlar toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, şube ve saha sorumlularının yanı sıra Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Fidandal, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Alper Türkel ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı İsmail Yıldız da katıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mahallelerin eksikleri, ihtiyaçları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmetler hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Ertaş, "Mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde hizmet götürme noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarlarımızla istişare içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Edremit Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Mehmet Ertaş, Belediye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:39:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Edremit'te Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.