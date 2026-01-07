Edremit'te Yılın İlk Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, yılın ilk muhtarlar toplantısını, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yönetiminde yaptı. Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorun ve talepleri dile getirdi.

Edremit Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, mahallelere hızlı ve etkin hizmet götürülmesi, yaşanan sorunların yerinde tespiti ve çözüm süreçleri ele alındı. Ertaş, mahallelerin sesi olan muhtarlarla bir araya gelmenin, hizmetlerin planlanması ve koordinasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılın ilk muhtarlar toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, şube ve saha sorumlularının yanı sıra Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Fidandal, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Alper Türkel ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı İsmail Yıldız da katıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mahallelerin eksikleri, ihtiyaçları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmetler hakkında muhtarlara bilgi verildi.

Ertaş, "Mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde hizmet götürme noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarlarımızla istişare içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözmeye devam edeceğiz" dedi.