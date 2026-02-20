Edremit Belediye Başkanı Ertaş, İlçe Genelinde Devam Eden Çalışmaları İnceledi

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe genelinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgin alan Ertaş, "Yağışların etkisinin azalmasıyla birlikte şehrimizin dört bir yanında bakım ve onarım çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili daire müdürleriyle birlikte sahaya inen Başkan Mehmet Ertaş, doğal gaz ve diğer altyapı kurumlarının çalışmaları ile aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda yürütülen çalışmaları denetledi. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 14 ayrı ekip, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışmalara başladı. Yağışların etkisini azaltmasıyla hız kazanan çalışmalar, planlı program dahilinde öncelik sırasına göre sürdürülüyor.

Sahada ekiplerden bilgi alan Ertaş, vatandaşlardan gelen şikayetlerin farkında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Doğalgazın Edremit'in dört bir köşesine ulaşması için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Sadece doğalgaz değil; elektrik ve internet altyapısı için de kurumlarla koordineli şekilde çalışıyoruz. Ancak bir hizmet gelirken maalesef bazı olumsuzluklar da ortaya çıkıyor. Kazılan bir yolu teknik olarak hemen kapatamıyoruz; zeminin oturması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bu süreç vatandaşlarımız açısından sıkıntı oluşturabiliyor. Biz bunun farkındayız. Yağışların etkisinin azalmasıyla birlikte şehrimizin dört bir yanında bakım ve onarım çalışmalarımıza hız verdik. Belediyemizin ekonomik durumu güçlü, ekiplerimiz hazır, malzeme teminimiz tamamlandı ve gerekli ihaleler yapıldı. Yaz sezonu öncesinde oluşan bu tahribatları tamamen ortadan kaldırmak için çalışma programımızı oluşturduk ve dört bir koldan sahadayız. Ramazan Bayramı'na kadar ana arterlerdeki çalışmalar tamamlanacak, mayıs ayı sonuna kadar ise altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan hiçbir yol Edremit'imizde kalmayacak."