Efeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Bireylere Kapsamlı Hizmetler Sunuyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin Kadıköy Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere kapsamlı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaklaşık 100 özel birey eğitim alırken; otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu, zihinsel engel, disleksi, serebral palsi, spina bifida, Menke-Hennekam, Hunter ve Angelman sendromu ile farklı genetik özelliklere sahip bireylere uzman eğitmenler eşliğinde destek veriliyor. RAM ve sağlık raporu bulunan bireylerin kabul edildiği merkez, eğitim hizmetlerinin yanı sıra ailelere de destek sunuyor.

Merkezde sunulan özel eğitim programları, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler ile bireylerin hem zihinsel hem de sosyal gelişimleri desteklenirken, ailelerin de yaşam kalitesi önemli ölçüde artıyor. Kısa sürede bölgenin en önemli sosyal destek noktalarından biri haline gelen merkez, kapsayıcı yapısıyla dikkati çekiyor.

Merkezin yanında yer alan Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Parkı ise erişilebilirlik esas alınarak tasarlandı. Engelli dostu zeminler, yönlendirme sistemleri ve oyun alanlarıyla donatılan park, özel bireylerin güvenli şekilde zaman geçirebildiği bir sosyal alan olarak hizmet veriyor.