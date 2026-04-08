Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi'nin "Afet Destek Konteyneri" Projesi Büyümeye Devam Ediyor

08.04.2026 11:33  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi'nin afetlere hazırlık için başlattığı 'Afet Destek Konteyneri' projesi, yeni yerlerle genişleyerek kentin afet müdahale kapasitesini artırıyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında başlattığı "Afet Destek Konteyneri" projesi, her geçen gün büyüyerek kentin dört bir yanına yayılıyor.

İlçede afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılmayı hedefleyen proje kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce belirlenen noktalara yerleştirilen konteynerlere ek olarak, üç yeni adres daha sisteme dahil edildi. Böylece Efeler genelindeki afet destek konteyneri sayısı 5'e yükseldi.

Bu kapsamda, Zafer Mahallesi'ndeki Efeler Belediyesi otoparkı, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Malazgirt Meydanı mevkine ve Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar Yeri stratejik noktalar olarak belirlendi. Bu alanlara konuşlandırılan konteynerler, olası bir afet durumunda mahalle sakinlerinin en kritik ihtiyaçlarına anında ulaşabilmesini sağlayacak.

Projenin kapsamının genişletilmesiyle birlikte, afetlere karşı yerinde ve hızlı müdahale kapasitesi de artırılmış oldu. İçerisinde arama-kurtarma ekipmanlarından ilk yardım malzemelerine, barınma ve ısınma ihtiyaçlarından gıda ve bebek ürünlerine kadar birçok hayati ekipmanın bulunduğu konteynerler, afetin ilk saatlerinde adeta birer yaşam noktası işlevi görecek.

Kaynak: ANKA

Efeler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:19:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.