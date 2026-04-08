Efeler Belediyesi'nin "Afet Destek Konteyneri" Projesi Büyümeye Devam Ediyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında başlattığı "Afet Destek Konteyneri" projesi, her geçen gün büyüyerek kentin dört bir yanına yayılıyor.

İlçede afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılmayı hedefleyen proje kapsamında önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce belirlenen noktalara yerleştirilen konteynerlere ek olarak, üç yeni adres daha sisteme dahil edildi. Böylece Efeler genelindeki afet destek konteyneri sayısı 5'e yükseldi.

Bu kapsamda, Zafer Mahallesi'ndeki Efeler Belediyesi otoparkı, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Malazgirt Meydanı mevkine ve Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazar Yeri stratejik noktalar olarak belirlendi. Bu alanlara konuşlandırılan konteynerler, olası bir afet durumunda mahalle sakinlerinin en kritik ihtiyaçlarına anında ulaşabilmesini sağlayacak.

Projenin kapsamının genişletilmesiyle birlikte, afetlere karşı yerinde ve hızlı müdahale kapasitesi de artırılmış oldu. İçerisinde arama-kurtarma ekipmanlarından ilk yardım malzemelerine, barınma ve ısınma ihtiyaçlarından gıda ve bebek ürünlerine kadar birçok hayati ekipmanın bulunduğu konteynerler, afetin ilk saatlerinde adeta birer yaşam noktası işlevi görecek.