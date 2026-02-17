Efeler Belediyesi'nden Ramazan Dayanışması: Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Desteği Başladı - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nden Ramazan Dayanışması: Gıda Kolisi ve Alışveriş Kartı Desteği Başladı

17.02.2026 12:55  Güncelleme: 13:57
Efeler Belediyesi, 'Kardeş Eli Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ve alışveriş kartı dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ramazan ayı öncesinde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin "Kardeş Eli Projesi" kapsamında ilçenin farklı noktalarında belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri teslim edilirken, market alışverişlerinde kullanılmak üzere alışveriş kartı desteği de başladı.

Efeler Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek çalışmalarını hızlandırdı. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, "Kardeş Eli Projesi" kapsamında ilçenin farklı noktalarında belirlenen aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim ediyor.

Alışveriş kartı desteği

Kardeş Eli Projesi'ne yeni bir destek daha eklendi. İhtiyaç sahiplerine market alışverişlerinde kullanmaları için alışveriş kartı dağıtımı başlatıldı. Kartların, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere ulaştırıldığı bildirildi. Böylece vatandaşların kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği, desteğin daha kapsayıcı hale geldiği ifade edildi.

"Sofralara bereket, kalplere umut taşımaya devam edeceğiz"

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Ramazan, paylaşmanın ve birbirini gözetmenin ayıdır. Hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği bir Efeler için çalışıyoruz. Kardeş Eli Projemizle sofralara bereket, kalplere umut taşımaya devam edeceğiz. Dayanışmamız büyüdükçe Efeler daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

Dayanışma zincirini büyütmek isteyen vatandaşların Efeler Belediyesi Efe Masa birimi ve 444 8009 Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yaparak projeye katkı sağlayabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Alışveriş, Efeler, Güncel, Son Dakika

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Alışveriş, Efeler, Güncel

