Efeler Belediyesi'nin Hizmete Açtığı Psikososyal Destek Merkezleri, 3 Noktada Hizmet Veriyor

(AYDIN)- Efeler Belediyesi'ne bağlı Kadın-Aile- Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri, ücretsiz olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. İlçede 3 noktada hizmet veren merkezlerde danışmanlık ve terapi, alanında uzman kişiler tarafından veriliyor.

Efeler Belediyesi tarafından üç farklı mahallede faaliyet gösteren Psikososyal Destek Merkezleri'nde; çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik ücretsiz terapi ve danışmanlık hizmetleri, alanında uzman psikologlar tarafından sunuluyor. Merkezlerde travma, cinsel istismar, uzamış yas süreci, stres, anksiyete ve depresyon gibi bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen psikolojik sorunlara yönelik profesyonel destek sağlanıyor. Vatandaşların farklı ihtiyaçlarına özel olarak şekillendirilen bu hizmet modeliyle, bireylerin yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Temel belediyecilik faaliyetlerimizi sürdürürken asıl görevimiz, insanımıza dokunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ailelerimizin psikolojik olarak güçlü olması, toplumumuzun geleceğini güçlü kılar. Psikososyal Destek Merkezlerimizle hemşehrilerimizin zor zamanlarında yanlarında oluyoruz. Efeler'de kimse kendini yalnız hissetmesin diye var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.