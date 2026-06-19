Efeler Belediyesi, İlçe Genelinde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve modern bir kent dokusu oluşturmak adına yürüttüğü yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerdeki yıpranan yolları mercek altına aldı. Bu kapsamda ekiplerin yeni durağı, ilçenin yoğun nüfuslu noktalarından biri olan Umurlu Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Zamanla bozulan, aşınan ve sürücüler ile yayalar için risk oluşturan eski parke taşları iş makineleriyle söküldü. Zemin düzeltme işlemlerinin ardından caddeye modern ve dayanıklı yeni kilitli parke taşları döşeniyor.

Ekiplerin caddedeki mesaisi, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar çalışmalar için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekiplere teşekkürlerini iletti.