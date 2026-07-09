Efeler Belediyesi'nden Umurlu Mahallesi'nde Hizmet Seferberliği

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol bakım, asfaltlama, çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede zamanla yıpranan yolları bakım ve onarımdan geçirirken, kullanım ömrünü tamamlayan noktalarda parke taşlarını yeniliyor. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4112 Sokak ile Umurlu-Serçeköy bağlantı yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştirilerek ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise mahalledeki parklarda, refüjlerde, cadde ve sokaklarda uzayan otları biçerek, çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli bakım çalışmalarıyla hem görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların ortak kullanım alanları daha sağlıklı hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Umurlu Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında kapsamlı süpürme çalışmaları gerçekleştiriyor. Gün boyu sürdürülen temizlik hizmetleriyle yollar toz ve atıklardan arındırılırken, mahalle daha temiz ve hijyenik bir görünüme kavuşuyor. Ekiplerinin program dahilindeki hizmetlerinin, ilçenin farklı noktalarında devam edeceği bildirildi.