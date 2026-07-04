Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'den Anne ve İki Çocuğunu Kurtaran Personele Teşekkür

(AYDIN)- Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, görev sırasında su kanalına düşen araçtaki anne ile iki çocuğunu kurtaran Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Ahmet Katılmış, görev sırasında su kanalına düşen araçtaki anne ile iki çocuğunu suya atlayıp kurtardı. Olay sırasında diğer ekip arkadaşları da ip ve can simidiyle kurtarma çalışmalarına destek verdi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hayat kurtaran personeli tebrik etti.

"ZOR ANLARDA BİRBİRİMİZE UZATTIĞIMIZ HER EL, BU KENTİN GÜCÜDÜR"

Yetişkin, ekibin sergilediği fedakarlık ve koordinasyonun kendilerini gururlandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gözlerini kırpmadan, büyük bir sorumlulukla yardıma koşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibimiz, bugün hepimize insanlığın ve birlik olmanın en güzel örneğini gösterdi. Suya atlayarak canını hiçe sayan kıymetli mesai arkadaşım Ahmet Katılmış'ı ve ona kıyıda can simidi olan, iplerle yardıma koşan, bu hayat kurtarma operasyonunu bir ekip ruhuyla başaran tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutan bu örnek davranış, Efeler Belediyesi'nin her bir ferdinin bu kente nasıl bir sevgiyle bağlı olduğunun kanıtıdır. Kazadan etkilenen anne ve evlatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Biz büyük ve çok güçlü bir aileyiz. Zor anlarda birbirimize uzattığımız her el, bu kentin en büyük gücüdür."