Efeler'de İftar Programları, Alanlı Mahallesi'nden Başlıyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde kuracağı iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getirecek. İlk iftar, Alanlı Mahallesi'nde verilecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kurulacağını açıkladı. Belediye tarafından düzenlenecek program kapsamında binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşturulması planlanıyor.

Ramazan programının ilk durağı, Alanlı Mahallesi olacak. Yetişkin, tüm vatandaşları buluşmaya davet ederek ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşama çağrısında bulundu.

İftar sofralarının yalnızca yemek organizasyonu değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin bir araya geldiği sosyal buluşmalar olması hedefleniyor.