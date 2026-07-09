Efeler Belediyesi'nden Taleplere Hızlı ve Etkin Çözüm - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden Taleplere Hızlı ve Etkin Çözüm

09.07.2026 09:26  Güncelleme: 10:41
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Efeler Belediyesi Efe Masa Başvuru Masası'na yılın ilk 6 ayında 11 bin 550 talep iletildi, bunların 11 bin 387'si çözüme kavuşturuldu. Çağrı Merkezi'ne gelen 7 bin 843 başvurudan 7 bin 147'si sonuçlandırıldı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'ne bağlı, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini bildirdikleri Efe Masa Başvuru Masası'na yılın ilk 6 ayında 11 bin 550 talep iletildi, taleplerin 11 bin 387'si çözüme kavuşturuldu.

Efeler Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda ilçe sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerine hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Efe Masa Başvuru Masası yılın ilk altı ayında binlerce başvuruyu değerlendirerek önemli bir başarıya imza attı.

Yılın ilk altı ayında Efe Masa Başvuru Masası aracılığıyla belediyeye iletilen toplam talep sayısı 11 bin 550'ye ulaştı. Bu başvuruların 11 bin 387'si çözüme kavuşturularak vatandaşların talepleri karşılanırken, 163 başvurunun işlem süreci ilgili müdürlükler tarafından devam ettiriliyor.

ÇAĞRI MERKEZİ 7 BİNDEN FAZLA BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI

Vatandaşların belediyeye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla telefon, e-posta, belediyenin resmi internet sitesi ve WhatsApp İhbar Hattı üzerinden hizmet veren Çağrı Merkezi'ne 2026 yılının ilk altı ayında toplam 7 bin 843 başvuru ulaştı. Bu başvuruların 7 bin 147'si ilgili müdürlükler tarafından kısa sürede sonuçlandırılırken, kalan başvuruların ise değerlendirme ve çözüm süreçleri titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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