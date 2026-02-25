Efeler Belediyesi, "Fenerbahçeliler Parkı" Projesinde Çalışmalara Başladı - Son Dakika
Efeler Belediyesi, "Fenerbahçeliler Parkı" Projesinde Çalışmalara Başladı

25.02.2026 14:50  Güncelleme: 16:03
Efeler Belediyesi, Zeybek Mahallesi'nde Fenerbahçeliler Parkı projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, parkın yalnızca bir yeşil alan değil, birlikteliğin ve sporun ortak dili olacağını belirtti.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından Zeybek Mahallesi'nde hayata geçirilecek "Fenerbahçeliler Parkı" projesinde çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bu park, sadece bir yeşil alan değil; birlikteliğin, hoşgörünün ve sporun ortak dili olacak" dedi.

Efeler'in Zeybek Mahallesi'nde hayata geçirilecek Fenerbahçeliler Parkı projesinde ilk kazma vuruldu; Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle dolgu ve zemin hazırlık çalışmalarına başladı.

Yetişkin, daha önce Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldiği buluşmada, Aydın'daki spor kültürüne vurgu yaparak önemli bir duyuru yapmıştı. Kentte Galatasaray taraftarları için Metin Oktay Parkı ve Beşiktaş taraftarları için Süleyman Seba Parkı bulunduğunu hatırlatan Yetişkin, Fenerbahçeliler için de özel bir park projesini hayata geçireceklerini açıklamıştı. Yetişkin, parkın adının ise Fenerbahçe taraftarlarının önerileriyle belirleneceğini açıklamıştı.

"Bu park hoşgörünün ve sporun ortak dili olacak"

Proje kapsamında çalışmaların başlamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yetişkin, "Aydın'da her renge, her sevgiye yer var. Fenerbahçeli hemşehrilerimizle bir araya geldiğimizde verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adını Fenerbahçe taraftarlarımızla birlikte belirleyeceğimiz bu parkı Efeler'imize kazandırmak bizim için büyük bir gurur. Bu park, sadece bir yeşil alan değil; birlikteliğin, hoşgörünün ve sporun ortak dili olacak" diye konuştu.

Parkın tamamlanmasıyla Zeybek Mahallesi, hem dinlenme alanı hem de taraftarların buluşma noktası olacak yeni bir sosyal mekana kavuşacak.

