Efeler Belediyesi'nin "Kent Dostu İşletmeler Projesi"Ne Yoğun İlgi

04.02.2026 17:39  Güncelleme: 19:10
Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kent Dostu İşletmeler Projesi', çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir anlayışla ilçe genelinde büyük ilgi görüyor. Projeye katılan 200'den fazla işletme, Efem Kart kullanıcılarına özel indirimler sunarak vatandaşlara avantajlar sağlıyor.

(AYDIN)- Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kent Dostu İşletmeler Projesi", ilçe genelinde her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi tarafından çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülen proje kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlanırken, kentin en işlek noktalarından biri olan Hasanefendi–Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki Sevgi Yolu'nda bulunan tüm işletmeler de projeye katıldı. Kısa sürede büyük bir karşılık bulan proje kapsamında 200'den fazla işletme Kent Dostu İşletmeler ağında yer aldı.

Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren işletmeler, "Kent Dostu" olarak belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilerek yıldızlandırıldı. Projeye katılan işletmeler, kendi talepleri doğrultusunda Efem Kart kullanıcılarına özel indirimler de tanımladı. Yüzde 5 ile yüzde 60 arasında değişen bu indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Efem Kart'a üye olarak, önemli avantajlar elde edebiliyor.

Proje; iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve su tasarrufu, atıkların azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi ve dijitalleşme gibi birçok başlığı kapsayan geniş bir vizyonla Efeler'de daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Efeler, Güncel, Çevre, Son Dakika

