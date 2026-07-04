Efeler\'de otomobil sulama kanalına devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki anne ve 2 çocuğu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde B.E'nin (38) kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelene kadar suya giren çevredekilerden Ahmet Katılmış, sürücünün çocukları N.E (8) ile Y.E'yi (10) sudan çıkardı. Olay yerine ulaşan ekipler de anneyi sudan çıkarmayı başardı.

Ambulanslarla hastaneye götürülen anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Katılmış, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sesleri duyduktan sonra bölgeye geldiğini ve tereddüt etmeden suya atladığını söyledi.

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