Efeler Belediyesi, Kent Estetiğini Çiçeklerle Güçlendiriyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde birçok parkta mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Kent estetiğini güçlendirmek ve vatandaşlara daha nitelikli yeşil alanlar sunmak amacıyla yapılan çalışmaların yeni adresi Adile Naşit Sokak oldu.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çiçeklendirme çalışmalarında mevsime uygun bitki türleri tercih edilerek sokaklar ve park alanları renkli bir görünüme kavuşturuluyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarında yapılan peyzaj düzenlemeleriyle ilçenin yeşil dokusunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler'imizde sokaklarımızı ve parklarımızı çiçeklerle buluşturarak hem kent estetiğini artırıyor hem de hemşehrilerimize daha huzurlu bir yaşam alanı sunuyoruz. Çocuklarımızın doğayla bağ kurduğu, daha yaşanabilir bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlçe genelinde yürütülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda farklı mahallelerde de süreceği bildirildi.