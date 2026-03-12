"Efem Kart" ile 2 Milyon 400 Bin Lira Efeler Sakinlerinin Cebinde Kaldı - Son Dakika
"Efem Kart" ile 2 Milyon 400 Bin Lira Efeler Sakinlerinin Cebinde Kaldı

12.03.2026 14:38  Güncelleme: 15:38
Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve 187 işletmeyi kapsayan Efem Kart ve Efe Mobil uygulaması, kısa sürede 20 bin üyeye ulaştı. Proje ile 2 milyon 400 bin lira doğrudan vatandaşın cebinde kaldı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve 187 işletmeyi kapsayan Efem Kart ve Efe Mobil uygulaması, kısa sürede 20 bin üyeye ulaştı. Proje ile 2 milyon 400 bin lira doğrudan vatandaşın cebinde kaldı.

Efeler Belediyesi, Efem Kart projesiyle yerel ekonomiye destek sundu. Sistem, 2 milyon 400 bin liralık tasarrufu ilçe halkına kazandırarak, artan yaşam maliyetleri karşısında hem vatandaşın bütçesine can suyu oldu hem de yerel esnafın ticaret hacmini artırdı.

Yüzde 50'ye varan indirimler

Uygulama kapsamında kafe, giyim, kuaför ve optik işletmeleri başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor. Efem Kart başvuruları, Menderes Park'ta kurulan stantta yoğun katılımla devam ediyor. Vatandaşlar ayrıca belediye hizmet binası ya da Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Ekonomik şartların zorlayıcı olduğu bu dönemde Efem Kart ve Efe Mobil büyük bir destek. Yaptığımız alışverişlerde cebimizde kalan her kuruş, aile bütçemiz için çok kıymetli. Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve bu sistemi büyük bir titizlikle yürüten belediye ekiplerine, vatandaşın yanında oldukları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Efeler'in refahını artırmak temel hedefimiz"

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efem Kart ve Efe Mobil ile attığımız bu adım, sadece bir indirim uygulaması değil; bir dayanışma hareketi. Vatandaşımızın cebine giren 2 milyon 400 bin lira, bizim için en büyük başarı ölçütü. Esnafımızla vatandaşımızı bir araya getiren bu köprüyü güçlendirmek, Efeler'in refahını artırmak temel hedefimiz. Halkımızın yükünü hafifletmek için projelerimizi çeşitlendirmeye ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

