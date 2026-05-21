EFES-2026 Tatbikatı Gece Safhası

(İZMİR) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gece safhası gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya, milli unsurların yanı sıra 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlar dahil olmak üzere 10 binden fazla personel katıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen gece safhasını Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, üst düzey askeri personel ile dost ve müttefik ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Gece safhasının açılışında konuşan Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, "Simülasyon destekli Komuta Yeri Tatbikatı ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı olmak üzere iki bölüm halinde icra edilmekte olan EFES-2026 Tatbikatına bu yıl 50 dost ve müttefik ülkeden bin 305 (1189 fiili + 116 SDKY) personel olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte 10 bin 388 personel katılım sağlamaktadır" dedi.

Özsert, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Küresel güvenlik ortamının her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale geldiği günümüzde, risk ve tehditler artan bir şekilde çeşitlenmektedir. Geleceğin muharebelerinin; hava, kara, deniz, siber, uzay ve bilgi alanlarının eş zamanlı olarak işletildiği, elektronik harp yetenekleri ile bilgi/etki operasyonlarının iç içe geçtiği, yapay zeka temelli komuta kontrol sistemlerinin kullanımıyla hızlı karar alma döngülerinin ön plana çıktığı çok alanlı ve çok katmanlı cephelerde cereyan edeceği, akıllı, otonom ve sürü insansız araçların; etkili, uzun menzilli ve süratli füzeler ile hava savunma sistemlerinin sonucu belirleyen faktörler olacağı, ayrıca barıştan itibaren planlı bir şekilde gömülmenin de büyük önem taşıdığı öngörülmektedir. Sonuç olarak, güvenlik ortamının bu dinamik yapısı karşısında; yeni, esnek ve adaptif yapılanmalarla birlikte, birleşik müşterek harekat ile karşılıklı çalışabilirlik yeteneklerimizin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Tatbikatımız, bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde katılımcı ülkeler arasında birlikte çalışabilirliği, koordinasyonu ve anlayış birliğini geliştirmektedir. Konvansiyonel harp yöntemlerinden, özel kuvvet ve insani yardım operasyonlarına kadar çeşitli ortamlarda birlikte eğitim yapma, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımında bulunma fırsatı sunmaktadır."

Bu sene ilk kez savunma sanayi firmaları ile üniversiteleri bir araya getiren ve yetenekli gençleri teşvik etmek amacıyla EFES 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması düzenlendiğini de belirten Özsert, yarışmaya 69 üniversiteden katılan 292 proje içinden dereceye giren ilk 10 projenin savunma sanayi sergisinde yer aldığını söyledi. Özsert, "EFES serisi tatbikatlarda bu yıl ilk kez simülasyon destekli komuta yeri safhası da 24 saat esasına göre icra edilmiştir. Tatbikatımızın komuta kontrol süreçlerinde Kocatepe Harekat Yönetim Sistemi ve yapay zeka destekli programlar aktif şekilde kullanılmıştır. Ayrıca tatbikata hazırlık sürecinde verilen eğitim konularına bu sene 15 konu daha ilave edilerek toplam 28 konuda eğitim verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tatbikat senaryosu kapsamında ilk aşamada, kamikaze yetenekli sürü dronlar kullanılarak karşıt kuvvetin elektronik harp sistemlerinin bulunduğu mobil muhabere merkezi imha edildi. Ardından denizden sızan Özel Kuvvet timleri, önceden belirlenen hedefleri etkisiz hale getirdi.

Ön Kuvvet Harekatı çerçevesinde, Sualtı Taarruz (SAT) timleri ATAK Botlarla, Sualtı Savunma (SAS) timleri ise süratli botlarla bölgeye sevk edildi. Denize bırakılan timler, sualtında keşif faaliyetleri yürüttü. Ön Kuvvet Harekatı ile eş zamanlı olarak icra edilen Amfibi Harekat ve Hava Hücum Harekatı; keşif, gözetleme ve ateş destek unsurlarıyla taarruz helikopterlerinin koordineli atışlarıyla desteklendi. Tespit edilen hedefler yoğun ateş altına alınırken, muhasıma yardım taşıyan bir gemi ele geçirildi.

Ön Kuvvet Harekatını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedefler topçu ve havan unsurları ile ateş altına alındı. Hedefler topçu, havan ve hava unsurları tarafından vuruldu. SAT ve SAS timlerince belirlenen sualtı mayınları imha edilirken, sahilde bulunan kritik altyapı tesisi de etkisiz hale getirildi. Amfibi birlikler limbo ve yükleme-bindirme faaliyetlerine başladı, aynı süreçte Amfibi Taktik Aldatma Harekatı icra edildi.

Hazırlık ateşlerinin ardından amfibi keşif harekatı gerçekleştirildi. İnme bölgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleri ile atışlar icra edildi. Hava Hücum Harekatının icrası gerçekleştirildi. Düşmana ait unsurların hava başı tesis eden dost birliklere müdahalesi yapıldı. Karşıt kuvvet topçu atışları ile baskı altına alındı. İnen birlikler tarafından düşman tankları, PARS/OMTAS tanksavar silahı ile ateş altına alındı. Karşıt kuvvet havan atışları ile baskı altına alındı. Ardından Hava Hücum Harekatı ikinci kez gerçekleştirildi. Birinciinci dalganın kapak atma mevkiine intikali ve sahile darbe atışları yapıldı. Topçu ve havan Atışları gerçekleştirildi. Birinciinci dalga kapak attı. Amfibi hücumu destekleyen topçu atışları yapıldı. Çıkan unsurlar manevrası ve atışları yapıldı.

Ayrıca Özel Kuvvet Komutanlığı unsurlarınca muharebe arama kurtarma görevi icra edildi. Ana karada amfibi yükleme ve bindirme yapan birlikler hava taarruzuna maruz kalırken, tespit edilen hava hedefleri Korkut Hava Savunma Silah Sistemi ile ateş altına alındı.

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri gündüz safhasıyla tamamlanacak.