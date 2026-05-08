EFES-2026 Tatbikatı İzmir'de Gerçekleşti
EFES-2026 Tatbikatı İzmir'de Gerçekleşti

08.05.2026 16:20
İzmir'de EFES-2026 tatbikatı kapsamında çıkarma gemileri düşman kıyılarına intikal etti.

İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında TCG Ç-154 ve TCG Ç-158 çıkarma gemileri, Urla Demircili koyundaki dağılma mevkilerinden deniz geçişi yaparak düşman kıyılarına çıkarma yaptı.

İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında TCG Ç-154 ve TCG Ç-158 Çıkarma Gemileri, Urla Demircili koyundaki dağılma mevkilerinden deniz geçişi yaparak düşman kıyılarına çıkarma yapmak için Doğanbey sahiline intikal etti. Amfibi Çıkarma Harekatı Eğitimi kapsamında Ç-154 Çıkarma Gemisi'ne çıkarma yapılan alana personel taşıyan zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA) ve bir Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinesi (AZMİM) aracı yüklenirken 25 deniz piyadesi konumlandı. Ç-158 Çıkarma Gemisi'ne ise 2 zırhlı amfibi hücum aracı yüklenirken, 25 deniz piyadesi yerini aldı. Ardından çıkarma harekatı için Doğanbey sahiline deniz geçişi yapıldı. Çıkarma sırasında hücum marşı çalındı. Çıkarma sonrası ise düşman hedeflerinin imhası maksadı ile ZAHA araçlarından atış yapıldı. Amfibi deniz piyadelerinin kıyıda pozisyon alarak düşman hedeflerine ateş açmasıyla tatbikatın birinci dalgası tamamlandı.

LCT sınıfı çıkarma gemilerinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sınıfının en süratli çıkarma gemileri olduğu ve 151 Sınıfı LCT'ler süratli çıkarma gemi projesi kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak Türk mühendis ve işçilerin emeğiyle inşa edildiği belirtildi. Ayrıca doğal afetlerde arama-kurtarma, insani yardım ve tahliye harekatı, orman yangınlarıyla mücadele gibi savaş dışı harekat görevlerinde etkin rol oynadığı ifade edildi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

