EFES-2026 Tatbikatı'nda Motosikletli Eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı'nda motosikletli unsurlar tarafından CH-47 helikopteriyle inme ve binme eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bizim gücümüz yalnızca silahta değil her şart ve durumda, her imkanı etkin kullanabilme disiplinimizde saklıdır. Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında motosikletli unsurlarımız tarafından CH-47 helikopteri ile inme binme eğitimleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.