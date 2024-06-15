Efes Deneyim Müzesi, Las Vegas'ta 'En İyi Müze' Ödülü Aldı - Son Dakika
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Efes Deneyim Müzesi, Las Vegas'ta 'En İyi Müze' Ödülü Aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO dünya mirası olan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzesi'nin Las Vegas'ta 'En İyi Müze' ödülü aldığını duyurdu. Müze, Mondo-Dr Awards'ta rakiplerini geride bırakarak bu prestijli ödülü kazandı. Bakan Ersoy, müzeyi tebrik ederek emek veren herkese teşekkür etti.

15.06.2024 10:41
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO dünya mirası olan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzesi'nin Las Vegas'ta "En İyi Müze" ödülü aldığını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından, "Dünyanın en iyisi Efes Deneyim Müzesi" notuyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"UNESCO dünya mirası olan Efes Antik Kenti'ndeki Efes Deneyim Müzemiz Las Vegas'ta 'En İyi Müze' ödülüne layık görüldü. Teknoloji, tasarım ve sergi alanında dünyanın en seçkin ödüllerinden biri olan Mondo-Dr Awards'ta kendi alanında rakiplerini geride bırakan müzemiz, bu prestijli ödülle adını dünyaya da duyurmuş oldu. Dünyanın en seçkin müzelerini ardında bırakan Efes Deneyim Müzemizi tebrik ediyor, dünyanın en iyisi olma yolculuğunda müzemize emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Efes Deneyim Müzesi, Las Vegas'ta 'En İyi Müze' Ödülü Aldı - Son Dakika

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