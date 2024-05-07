Efes Selçuk Belediye Başkanı: Hiçbir belediye emekçisinin iş akdi sonlandırılmadı

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hiçbir belediye emekçisinin iş akdinin sonlandırılmadığının altını çizerek, "Çalışmak isteyen arkadaşlarımızla her zaman yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan çalışanın işine, kuruma ve her şeyden önce Efes Selçuk'a karşı aidiyet duygusu taşımasıdır" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumunda belediye emekçilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sengel, emekliliği gelen ve çalışan belediye emekçileriyle ilgili gönüllülüğün esas olduğunu belirterek, "Bizim iş akdi sonlandırılan bir çalışma arkadaşımız yok. Emekliliği gelen çalışma arkadaşlarımız vardı. Emekli ikramiyesi, ihbar ve kıdem tazminatı gibi tüm hakları kendi özel dilekçeleriyle, emekli olmak istediklerinin beyanı ile insan kaynaklarına teslim edildi. Her birinin bilfiil bütün mali haklarının hepsi ödendi" dedi.

"EFES PROJE YÖNETİM ŞİRKETİNİ KURDUK"

Belediye emekçilerinin işe girme süreci hakkında bilgi veren Sengel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmış olduğu gelir gider dengesizliğinden dolayı 87 kişilik İŞKUR personelimizin çalışma süresi 2019 yılında sonlandırılmıştı. Toplamda 100 personelimiz vardı. Bunun 13 tanesi kaymakamlık ve milli eğitim gibi yerlerdeyken, 87 tanesi de dışarıdaki birimlerde çalışıyordu. Ancak 2014'ten sonra başlayan bu sistem, benim 2019'da belediye başkanı olduğum dönemde, CHP'li belediyelerle İŞKUR'un artık sözleşme yapmadığının ifade edilmesinden sonra, dış birim personellerinin arttırılması gerekti. Biz bunları alabilmek için gelir gider dengesizliğine rağmen Efes Proje Yönetim Şirketi'ni kurmak durumunda kaldık. Artık aldığımız çalışanları bu şirket üzerinden deneyip kurumun ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"ÇALIŞMAK İSTEYENE ENGEL YOK"

Belediye emekçilerini hiçbir zaman siyasete alet etmediklerinin altını çizen Sengel, "Mevcut olan arkadaşlar bizimle yol yürümek istemiyorlarsa bunu devam ettirmeyiz. Aynı şekilde çalışmaya devam etmek isteyen arkadaşlarımızın çalışmalarına da engel olmayız. Çalışma arkadaşlarının maaşlarını ödeyebilen, ikramiyelerini içerde bırakmayan, sandık kurup da hangisi gitsin diye işçiyi işçinin önüne yem etmeyen belediye başkanı olarak söylüyorum. Ben işçiyi siyasete malzeme etmiyorsam kimse etmesin lütfen" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN AİDİYET"

Belediye emekçilerinin çalışmaya devam etmesi açısından aidiyet duygusuna dikkat Sengel, "Mobbing uygulaması işle olmaz. Bizim park bahçede olan temizliğe, temizlikte olanı park bahçede çalışır. Bu bir organik yapıdır. Ne olması gerekirse o yapılır. 2019'da yer değiştirip devam eden arkadaşlarımızla da çalışmaya devam ediyoruz. Bu organik yapıda gereği şekilde, gereği personel, gereği ihtiyaçlar dahilinde konumlandırılması da gerçekleşebilir. Bu değişiklikler her seçimden sonra gerçekleşir. Bir çalışma arkadaşımız kuruma ve işine karşı aidiyet duygusu taşıyorsa ve çalışmaya devam etmek istiyorsa onunla çalışmaya devam ediyoruz. Kıymetli olan kuruma, yöneticisine ve her şeyden öte Efes Selçuk'a olan aidiyet duygusudur" dedi.