Efes Selçuk Belediyesi Gençlere Halk Oyunları Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Gençlere Halk Oyunları Eğitimi Veriyor

Efes Selçuk Belediyesi Gençlere Halk Oyunları Eğitimi Veriyor

Efes Selçuk Belediyesi, ilçede yaşayan gençlere halk oyunları eğitimi vererek, yöresel kültürün devam etmesini sağlıyor. Eğitimlerden 400'ün üzerinde genç yararlanıyor.

24.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:32
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, ilçede yaşayan gençlere halk oyunları eğitimi vererek, yöresel kültürün devam etmesini sağlıyor.

Halk oyunları eğitmeni Ulaş Erol koordinatörlüğündeki eğitimlerden, ilçe merkezindeki gençler ile Gökçealan ve Çamlık köylerindeki öğrenciler yararlanıyor.

400'ün üzerinde genç, eğitim alıyor

Ege yöresine ait oyunları gençlerle buluşturan eğitmen Ulaş Erol, 400'ü aşkın kursiyere eğitim verildiğini belirterek, gençlerin son yıllarda halk oyunlarına büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Yeşim Erol tarafından modern dans eğitimlerinin de verildiğini hatırlatan Ulaş Erol, "Efes Selçuk Belediyesi olarak Filiz Başkan'ımızın desteği ile verdiğimiz bu eğitimlerimiz keyifle devam ediyor. Kurslarımıza, şu an itibariyle 400'ün üzerinde gencimiz katılım sağlıyor. Gençlerimize halk oyunlarımızı öğretirken aynı zamanda kültürümüzü yaşatıyoruz. Ege yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelere ait figürleri mükemmel koreografilerle buluşturup, izleyenlere keyifli anlar yaşatan tüm gençlerimizi kutluyorum ve kültürel kimliğin önemli bir parçasını oluşturan halk oyunlarına destek veren Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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