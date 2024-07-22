Efes Selçuk Belediyesi, Kadınların Üretimine Destek Olmak İçin Salça Makinesini Kentte Dolaştırıyor - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi, Kadınların Üretimine Destek Olmak İçin Salça Makinesini Kentte Dolaştırıyor

Efes Selçuk Belediyesi, kadınların üretimine destek olmak amacıyla salça makinesini kent merkezi ve köylere götürüyor. Salça makinesi belirli tarihlerde köylerde ve merkez mahallelerde olacak.

22.07.2024 16:03
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, kentte yaşayan kadınların üretimine destek olmak için bu yaz da salça makinesini kent merkezi ve köylere götürüyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin "Salçalık domatesler hazırlansın. Kadınlar keyfine baksın" sloganıyla geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesinin dolaşımı 22 Temmuz itibarıyla Belevi'de başladı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in başlattığı uygulama kapsamında salça makinası bu yıl da kent merkezinde ve köylerde yerini alıyor. Salça yapımını kolaylaştıran salça makinası belirtilen tarihlerde köylerde ve merkez mahallelerde olacak.

Salça makinası; 22- 23 Temmuz Belevi Mahallesi, 24- 25 Temmuz Barutçu Mahallesi, 26- 29 Temmuz Zeytinköy Mahallesi, 30- 31 Temmuz Atatürk Mahallesi, 1- 2 Ağustos Çamlık Mahallesi, 5-6 Ağustos Acarlar Mahallesi, 7-8 Ağustos Zafer Mahallesi, 9- 12 Ağustos Şirince Mahallesi, 13- 14 Ağustos Havutçulu Mahallesi, 15- 16 Ağustos İsabey Mahallesi, 19- 20 Ağustos Gökçealan Mahallesi, 21-22 Ağustos 14 Mayıs Mahallesi, 23- 26 Ağustos Cumhuriyet Mahallesi'nde olacak.

Salça sıkım takvimi süresince bir salça sıkım makinesi Zafer Mahallesi Çamlık Park'ta sabit duracak.

İletişim ve ayrıntılı bilgi için SELBİM ve (444 8 892 – Whats App Hattı 0533 814 33 37) ve mahalle muhtarlıklarına başvurulabilecek.

Kaynak: ANKA

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