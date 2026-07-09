Efes Selçuk Belediyesi Çalışanlarına Engelli Hakları Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Çalışanlarına Engelli Hakları Eğitimi Verildi

09.07.2026 14:24  Güncelleme: 15:24
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Efes Selçuk Belediyesi, farklı birimlerdeki çalışanlarına yönelik Engelli Hakları Eğitimi düzenledi. Eğitimde ulusal ve uluslararası engelli hakları, erişilebilirlik ve kapsayıcı belediyecilik konuları ele alındı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, farklı müdürlük ve birimlerde görev yapan belediye çalışanlarına yönelik Engelli Hakları Eğitimi düzenledi.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Uzmanı Rıza Mutkilioğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Eğitim Şefi Ozan Albağa konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimde, engelli haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası yaklaşımlar, kamu hizmetlerinde erişilebilirlik, kapsayıcı belediyecilik anlayışı ve engelli bireylerle doğru iletişim yöntemleri ele alındı.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Uzmanı Rıza Mutkilioğlu, yaptığı sunumda sözleşmenin temel ilkelerini, hak temelli yaklaşımı ve yerel yönetimlerin engelli haklarının korunması ile geliştirilmesindeki sorumluluklarını anlattı. Mutkilioğlu, engelli bireyler için yalnızca yasa önünde değil, toplumsal algıda da eşitliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Eğitim Şefi Ozan Albağa ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik yürütülen hizmetler, destek mekanizmaları ve hizmet merkezleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim kapsamında uygulamada karşılaşılan örnek olaylar değerlendirilirken, erişilebilirlik ve eşit hizmet sunumuna ilişkin iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı. Belediye emekçilerinin sorularının yanıtlandığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Efes Selçuk Belediyesi, tüm yurttaşların belediye hizmetlerinden eşit ve erişilebilir biçimde yararlanabilmesi amacıyla personeline yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Çalışanlarına Engelli Hakları Eğitimi Verildi - Son Dakika

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