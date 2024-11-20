Efes Selçuk Belediyesi\'nden Emekli Vatandaşlara Destek Projesi

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, "Emekli Efeslim Kart" ile dar gelirli emeklilerin destek olmaya devam ediyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efeslim Kartımızı emeklilerimiz için de bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeye karar verdik. Yardımlaşma ve dayanışma çemberimize emeklilerimizi de dahil ettik. Bu zor şartlarda, ekonomi bu durumdayken emekli vatandaşlarımıza bir nebze katkı sağlıyorsak, çorbalarında bir nebze tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, artan ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk ve alım gücünün düşmesi karşısında sosyal belediyecilik anlayışıyla 12 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilere "Emekli Efeslim Kart" ile destek oluyor.

2024 yılının ocak ayında hayata geçen Emekli Efeslim Kart uygulamasından yararlanan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor. Efes Selçuk'ta anlaşmalı esnaflardan gıdadan giyime kadar farklı ihtiyaçlarını Emekli Efeslim Kart ile alışveriş yaparak karşılayabilen emekli vatandaşlara ek gelir sunan Emekli Efeslim Kart, aynı zamanda kentin ekonomisine de katkı sağlıyor.

"'Dayanışmayı nasıl büyütürüz?' derdindeyiz"

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle tanınan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Karşı karşıya kaldığımız ekonomik kriz, alım gücünün düşmesi, enflasyonun geldiği nokta hepimizin hayatını etkiliyor. Bu durumda en çok zorlanan kesimin emeklilerimiz olduğunun da farkındayız. Ev kiraları, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için ödemekle yükümlü olduğumuz faturalar var, fakat bunlara da sürekli zam geliyor. Buradan yola çıkarak emeklilerimiz için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve halihazırda uzun yıllardır uyguladığımız Efeslim Kart'ımızı emeklilerimiz için de bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmeye karar verdik. Yardımlaşma ve dayanışma çemberimize emeklilerimizi de dahil ettik. Biz her zaman Efes Selçuk'ta "Dayanışmayı nasıl büyütürüz' derdindeyiz. Bu zor şartlarda, ekonomi bu durumdayken emekli vatandaşlarımıza bir nebze katkı sağlıyorsak, çorbalarında bir nebze tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize" dedi.