Efes Selçuk Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Evde Saç Kesimi ve Tıraş Hizmeti - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Evde Saç Kesimi ve Tıraş Hizmeti

Efes Selçuk Belediyesi\'nden Engelli ve Yaşlılara Evde Saç Kesimi ve Tıraş Hizmeti

Efes Selçuk Belediyesi, sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara evde kişisel bakım hizmeti sunuyor. Usta kuaförler tarafından gerçekleştirilen saç kesimi ve sakal tıraşı hizmeti, engelli bireyler ve evden çıkma imkanı olmayan yaşlılar için büyük kolaylık sağlıyor.

24.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkma imkanı olmayan ve özel gereksinimi bulunan Efes Selçuklu vatandaşlara Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yaptıkları talep doğrultusunda evlerinde saç kesimi ve sakal tıraşı hizmeti ile destek olmaya devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan bakım hizmeti devam ediyor. Kişisel Bakım Hizmeti ile evlerinden çıkamayacak durumda olan kadınların saç kesimi ve erkek vatandaşlar için de saç, sakal tıraş işlemleri usta kuaförler tarafından yapılıyor.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik uygulaması kapsamında verilen kişisel bakım hizmetinden yaşları itibariyle evden çıkma imkanı olmayan kent merkezi ve köylerde yaşayan engelli bireyler, yaşa ve sağlık sorunlarına bağlı olarak evden çıkmakta zorlanan vatandaşlar yararlanabiliyor.

"Bir kere eşimi tıraş olması için dışarı çıkardık, düştü"

Özel nedenlerden dolayı evden çıkamayan, bu nedenle eşi için Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yaparak evde kişisel bakım hizmetinden yararlanan vatandaş; "Kendisi engelli olduğu için dışarı çıkartamıyoruz. Bizim için çok zor oluyor. Bir kere eşimi tıraş olması için dışarı çıkardık, düştü. Onun için belediyemizin bu uygulamasından çok memnunuz" dedi.

Evde Kişisel Bakım Hizmetinden faydalanmak isteyen kadınlar, Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne doğrudan ya da 0232-892 69 25- 397 numaralı telefon üzerinden müracaat edebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Evde Saç Kesimi ve Tıraş Hizmeti - Son Dakika

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