Efes Selçuk Belediyesi\'ne bağlı Deppo Efes yeni sezon için hazır

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Deppo Efes, yeni sezon için kapılarını açmaya hazır. Deppo Efes'in her yıl geliştirdikleri ve güçlendirdiklerini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Tarım kenti Efes Selçuk'un ve bölgemizin tarım ekonomisinin bel kemiği olan Deppo Efes ile gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çiftçilerin ve tarım ekonomisinin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayarak onları güçlendiren uygulama ve projelere devam edeceğiz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, Deppo Efes'in hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Selçuklu üreticilerin yanı sıra Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren üretici firmalar için de büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

"Deppo Efes'in sezon öncesi hazırlıkları arasında oda temizliği, alan temizliği, çizgilerin belirlenmesi, cihazların genel bakımı, paletlerin düzenlenmesi gibi detaylı işlemler yer alırken, özellikle önemli tarımsal ürünlerden biri olan şeftalinin erkenci çeşitlerinde hasat başlamadan önce üreticilere ve firmalara gerekli hizmetlerin sağlanması için tüm önlemler alındı. Deppo Efes, 40 bin metrekare alanın içerisinde 14 bin metrekare kapalı alan ve 25 adet soğuk hava deposu ile yaklaşık 10 bin ton meyve depolama kapasitesine sahip bir soğuk hava işletmesi olarak faaliyet gösteriyor. Bu kapasite, tarım kenti Efes Selçuk'ta meyveciliğin gelişimi için stratejik bir öneme sahip. Sezonun başlamasıyla birlikte Deppo Efes, bölgedeki üreticilerin ve firmaların ihtiyaçlarını karşılamak için tam donanımlı bir şekilde bu yaz sezonunda da hizmet vermeye hazır durumda."