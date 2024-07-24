Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Ekipleri Umumi Tuvaletleri Denetliyor

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Zabıta ekipleri, yaz döneminde umumi tuvaletler ve işletmelerin tuvaletlerinde denetimlerini artırdı.

Efes Selçuk'ta Zabıta ekipleri, artan hava sıcaklığı nedeniyle sağlık ve hijyen açısından önemli olan umumi alanların temizliğini, atık yönetimini ve genel hijyen koşullarını denetledi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, halk sağlığını korumak için hijyen kuralları çerçevesinde denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşların da umumi alanları kullanırken hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan yetkililer, konuya tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini istedi.