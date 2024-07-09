Efes Selçuk'ta Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Yer Tahsis Protokolü İmzalandı

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(İZMİR)- Efes Selçuk'ta yapılması planlanan yeni Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsis protokolü, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yalçın arasında imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında 14 Mayıs Mahallesi 4028 Sokak'ta yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

İlçede halk sağlığı adına önemli bir protokol imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sengel, "Efes Selçuk'ta Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında belediyemiz tarafından yer tahsisi gerçekleştirildi. Halk sağlığı adına önemli bir çalışmanın bir parçası olmanın huzuru ile haftanın ilk gününe başlamak bize inanılmaz keyif verdi. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.