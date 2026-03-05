Efkan Ala'dan Gazetecilere Destek - Son Dakika
Efkan Ala'dan Gazetecilere Destek

05.03.2026 00:08
Efkan Ala, gözaltındaki Türk gazetecilerin serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci takip ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türk gazeteciler Adem Metan ve İlyas Efe Ünal'ın İsrail'de gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, gazetecilerin İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasının, basın özgürlüğü ve haber alma hakkı açısından ciddi bir ihlal olduğunu belirtti.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Gazetecilik faaliyeti suç unsuru olarak değerlendirilemez, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını bekliyor ve süreci yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

